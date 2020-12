Juventus, Ronaldo riceve il Golden Foot Award: "Un onore questo premio"

JUVENTUS

Proclamato vincitore lo scorso 1 dicembre, Cristiano Ronaldo ha ricevuto oggi il Golden Foot Award. Il portoghese ha anche lasciato, come da tradizione, le impronte dei suoi piedi, che saranno esposte nella celebre 'The Champions Promenade' di Monte-Carlo. "Ricevere questo premio è un onore - ha detto - Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol". juventus.com

A causa dell'emergenza coronavirus, CR7 è stato premiato a porte chiuse. Lo scorso 1 dicembre, per la prima volta, è stato annunciato anche il premio Golden Foot Prestige, onorificenza alla carriera dedicato esclusivamente ad un Presidente ancora in attività, che è stato assegnato ad Andrea Agnelli. A consegnare il 18° Golden Foot Award a Ronaldo è stato Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie di Monaco, in rappresentanza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Il Sovrano monegasco ha anche inviato un video messaggio, per congratularsi con i vincitori: "Sarà un onore per il Principato di Monaco avere nella nuova “The Champions Promenade” le impronte di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo e del Presidente della Juventus Football Club, Andrea Agnelli".

Il Golden Foot può essere vinto una sola volta in carriera ed è riservato ai calciatori che abbiano compiuto 28 anni. Oltre a quelli in attività, a lasciare la propria impronta e ad essere premiati come Leggende del Calcio possono essere anche ex campioni: tra i più importanti Diego Armando Maradona, Michel Platini, Pelé, Gianni Rivera, Gigi Riva, Dino Zoff, Giacinto Facchetti, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Zbigniew Boniek, Franz Beckenbauer, Luis Figo, Franco Baresi, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Andrea Pirlo e molti altri.

GOLDEN FOOT, L'ALBO D'ORO

2020 - Cristiano Ronaldo

2019 - Luka Modric

2018 - Edinson Cavani

2017 - Iker Casillas

2016 - Gianluigi Buffon

2015 - Samuel Eto'o

2014 - Andrés Iniesta

2013 - Didier Drogba

2012 - Zlatan Ibrahimovic

2011 - Ryan Giggs

2010 - Francesco Totti

2009 - Ronaldinho

2008 - Roberto Carlos

2007 - Alessandro Del Piero

2006 - Ronaldo

2005 - Andriy Shevchenko

2004 - Pavel Nedved

2003 - Roberto Baggio

