Juventus, Cristiano Ronaldo ha vinto il 18° Golden Foot

Cristiano Ronaldo ottiene un nuovo successo, uno dei (pochi) che gli mancava. Il portoghese della Juve ha infatti conquistato la diciottesima edizione del Golden Foot Award, il prestigioso premio internazionale che incorona il miglior giocatore dell'anno solare sulla base dei voti di tifosi e appassionati di tutto il mondo. Nel 2020, per la prima volta, è stato assegnato anche il Golden Foot Prestige Award, riconoscimento dedicato esclusivamente a un presidente ancora in attività: il premio, assegnato dalla Commissione Golden Foot a seguito di un sondaggio tra la stampa internazionale, è andato al presidente bianconero Andrea Agnelli per i 17 trofei vinti in 10 anni da numero uno del club.

CR7 è stato il più votato, sul sito della competizione, nel pool dei 10 candidati selezionati dalla Commissione per il 2020, lasciandosi alle spalle altri grandi del calcio internazionale come Lionel Messi, Robert Lewandowski, Giorgio Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Sergio Aguero, Gerard Piqué, Mohamed Salah e Arturo Vidal.

Ora anche lui potrà lasciare la sua impronta sulla Champions Promenade, la Walk of Fame del calcio situata sul lungomare del Principato di Monaco, che dal 2003 patrocina l'evento. Naturalmente, a causa dell'emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno comunicato che la cerimonia di premiazione e la tradizionale serata di gala non potranno svolgersi come negli anni passati.

Il Golden Foot può essere vinto una sola volta in carriera ed è riservato ai calciatori che abbiano compiuto 28 anni. Oltre a quelli in attività, a lasciare la propria impronta e ad essere premiati come Leggende del Calcio possono essere anche ex campioni: tra i più importanti Diego Armando Maradona, Michel Platini, Pelé, Gianni Rivera, Gigi Riva, Dino Zoff, Giacinto Facchetti, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Zbigniew Boniek, Franz Beckenbauer, Luis Figo, Franco Baresi, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Andrea Pirlo e molti altri.

GOLDEN FOOT, L'ALBO D'ORO

2020 - Cristiano Ronaldo

2019 - Luka Modric

2018 - Edinson Cavani

2017 - Iker Casillas

2016 - Gianluigi Buffon

2015 - Samuel Eto'o

2014 - Andrés Iniesta

2013 - Didier Drogba

2012 - Zlatan Ibrahimovic

2011 - Ryan Giggs

2010 - Francesco Totti

2009 - Ronaldinho

2008 - Roberto Carlos

2007 - Alessandro Del Piero

2006 - Ronaldo

2005 - Andriy Shevchenko

2004 - Pavel Nedved

2003 - Roberto Baggio