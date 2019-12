Juventus, Ronaldo: "Non era il risultato che volevamo"

Cristiano Ronaldo torna al gol (su calcio di rigore) ma la Juventus non va oltre il 2-2 contro il Sassuolo e perde il primato in classifica. Il portoghese non si accontenta e fa sentire la propria voce su Instagram con un messaggio che intende caricare i compagni: "Non era il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare duro per raggiungere i nostri obiettivi". Sarri, intanto, tranquillizza tutti sulle condizioni fisiche del portoghese: "Lo vedo in crescita"