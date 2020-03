Juventus, Ronaldo in vista dell'Inter: "Garantito che daremo il meglio di noi stessi"

L'Allianz Stadium sarà deserto, ma Cristiano Ronaldo ha voluto rassicurare i tifosi della Juventus che non potranno sostenere i bianconeri nella sfida-Scudetto con l'Inter: "Garantito che daremo il meglio di noi stessi", ha scritto il portoghese su Instagram, a corredo delle immagini dell'ultimo allenamento alla Continassa. Per Ronaldo, rientrato dal Portogallo dopo l'ictus che aveva colpito la mamma Maria Dolores, non è il momento più semplice ma, forse anche per questo, ci ha tenuto a far sapere che lui e tutta la squadra sono pronti a dare il massimo per battere i Nerazzurri.