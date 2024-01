Juventus: Rabiot salta anche l'Empoli, Chiesa tenta il recupero

© ipp

Niente Empoli per Adrien Rabiot. Il responso arriva dall'allenamento pomeridiano della Juventus alla Continassa. Il francese, alle prese con un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare la trasferta di Lecce, ha lavorato a parte. Allenamento differenziato anche per Federico Chiesa, assente al Via del Mare per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio: i prossimi giorni saranno importanti per capire se riuscirà a recuperare per la sfida di sabato alle 18 allo Stadium. Il nuovo acquisto Tiago Djaló ha ricevuto il benvenuto dai nuovi compagni di squadra: ha svolto dei test e da mercoledì mattina verrà inserito in maniera graduale con la squadra. Alle 15 la presentazione ufficiale. Il difensore portoghese, che arriva a titolo definitivo dal Lille e ha firmato fino al 2026, ha scelto la maglia numero 33.