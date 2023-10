Juventus, pranzo tra leggende per i 100 della presidenza Agnelli

© instagram

La Juventus è pronta a festeggiare in campo i 100 anni della presidenza Agnelli, ma nel frattempo le leggende che hanno scritto sul terreno di gioco la storia del club bianconero si sono ritrovate a pranzo a Torino per dare il via ai festeggiamenti. Gran parte della squadra del 1997 si è fatta immortalare in una foto poi postata sui social da Fabrizio Ravanelli: presenti Antonio Conte, Marcello Lippi, Paolo Montero e Angelo Peruzzi tra gli altri.