Juventus, Pogba: "La stagione più difficile in carriera. Infortuni colpa della testa"

L'INTERVISTA

Il centrocampista francese: "Quando non stai bene mentalmente, il fisico ne risente"

Il primo acquisto della Juventus 2023/2024 dovrà essere lui: Paul Pogba. Il centrocampista francese, tornato in bianconero la scorsa estate a parametro zero dal Manchester United, ha vissuto un anno totalmente ai margini, falcidiato da infortuni e decisioni sfortunate. Dalla mancata operazione per andare al Mondiale con la Francia alle continue ricadute, le lacrime con cui Pogba ha chiuso il campionato all'ennesimo infortunio riassumono perfettamente la sua annata. Difficile, la più difficile anzi come ha detto lo stesso francese che ha individuato nella testa il problema principale.

"Il mio corpo è il mio strumento di lavoro, il lusso più grande della vita è la salute: quando non stai bene mentalmente il fisico ne risente, alla base di tutto ciò che è successo c'è stata la testa - ha raccontato Pogba in una intervista a Views -. E' stata la stagione più difficile della mia carriera e la prova più grande della mia vita".

La voglia di rivincita del centrocampista francese è palese, la stessa dal ritorno da Manchester: "Quando ho lasciato lo United la prima volta sono arrivato alla Juve e ho imparato molto, ma sono tornato a Manchester perchè lì non avevo concluso il mio compito: non avevamo vinto la Premier League. Perchè di nuovo alla Juventus? Perchè è il club che mi ha fatto spingere oltre, l'amore ricevuto qui non l'ho avuto allo United".