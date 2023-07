Plusvalenze Juventus, a ore la decisione della Uefa

Con un po' di ritardo rispetto a quanto preventivato (si parlava di metà giugno), dovrebbe arrivare in queste ore la decisione della Uefa sulla partecipazione della Juventus alle coppe. Dopo le sanzioni comminate dalla Figc, anche il massimo organismo del calcio europeo avrebbe deciso di punire i bianconeri con l'esclusione dalla prossima Conference League e con una sanzione pecuniaria. Una pena non leggera come qualcuno aveva ipotizzato negli scorsi giorni, che arriva dopo gli ultimi sviluppi dell'inchiesta, con la società che ha cooperato per fare chiarezza sui propri bilanci.