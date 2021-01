Juventus, Pirlo può recuperare dall'inizio Chiesa e McKennie contro l'Inter

Federico Chiesa e Weston McKennie si sono allenati a parte ma la notizia può comunque far sorridere la Juventus e Andrea Pirlo: i due, infortunati contro il Sassuolo, non hanno seguito il gruppo a scopo precauzionale ma hanno superato i problemi fisici e si candidano per una maglia da titolare contro l'Inter. Quasi sicura la presenza dall'inizio per l'esterno azzurro, molte chance anche per il centrocampista americano (in ballotaggio con Bentancur e Rabiot per due maglie).

Getty Images