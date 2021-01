Juventus, Pirlo: "Potevamo chiuderla prima. Chiesa si è sbloccato"

QUI JUVE

Un gol per tempo e tre punti conquistati in casa della Sampdoria per la Juventus: "Chiesa ha portato freschezza e fame di successi - ha commentato Andrea Pirlo sul match winner -, si è approcciato con grandi campioni e con partite di alto livello. Dopo essere entrato in punta di piedi, ora si è sbloccato e sta trovando gol pesanti. Il suo gol a chiusura dell'azione è qualcosa che proviamo spesso e finalmente lo sta facendo". Getty Images

Nella ripresa la Juventus ha controllato la partita dopo aver dominato il primo tempo: "Peccato non aver sfruttato le occasioni per chiuderla prima. La Samp ha spinto un po' di più nella ripresa, ma non abbiamo sofferto granché. Forse il raddoppio l'abbiamo fatto troppo tardi". Sottotono Ronaldo: "Non è importante che segni tutte le partite, è importante il suo lavoro. Oggi ha lavorato bene da rifinitore nei due gol".

La squadra bianconera ha aggredito la partita sempre in avanti: "Noi lavoriamo da inizio anno su queste situazioni, se la difesa soffre poco è perché chi gli sta davanti lavora bene in fase di recupero. Chiellini e Bonucci hanno fatto bene per tutta la gara, ma possiamo ancora migliorare".

Sul mercato la Juventus è rimasta immobile: "Non abbiamo mai pensato di dover prendere per forza un attaccante perché ho i giocatori davanti. Non è capitata un'occasione da non lasciarsi scappare, siamo contenti di chi abbiamo che sta facendo bene. Tanti giocatori possono fare l'attaccante aggiunto. La mia Juventus sta crescendo, i ragazzi stanno mettendo in pratica quello che diciamo in allenamento e non era facile perché senza precampionato non abbiamo potuto provare le soluzioni, ma lo abbiamo fatto in partite ufficiali". Ora la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "E' importante, è un nostro obiettivo. Non pensiamo alla gara di San Siro in campionato, non ho comunque mai avuto dubbi che avremmo reagito dopo quella sconfitta".