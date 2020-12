Juventus, Pirlo: "Porto? C'è tempo. Ora testa all'Atalanta, squadra top"

VERSO JUVE-ATALANTA

La Juventus si prepara al big match con l'Atalanta, il giorno dopo aver scoperto il suo avversario per gli ottavi di finale di Champions League: "Quello col Porto è un accoppiamento giusto - ha detto Andrea Pirlo a Juve Tv - Quando si arriva a questo punto le squadre sono tutte forti, non puoi aspettarti grandi sorprese. Abbiamo rispetto del Porto e dovremo affrontarli nella giusta maniera. Adesso però c’è tempo per pensarci, dobbiamo tuffarci nel campionato. Contro l'Atalanta ci aspetta una gara difficile, contro una squadra molto forte che è una realtà ormai da diversi anni". Getty Images

Per la Dea, il tecnico bianconero ha avuto diverse parole di elogio: "Che sono una grande realtà lo si è visto non solo nel campionato italiano, ma anche a livello europeo. Sarà una gara dura da giocare anche per quello che è il loro atteggiamento. Dovremo affrontarla come una top squadra. Non sono certo stupirto dal loro rendimento, è qualche anno che fa vedere grandi cose grazie al lavoro dell’allenatore e della società. È una nuova grande realtà che bisogna seguire e a cui bisogna portare grande rispetto. Gasperini? È un allenatore molto bravo, che ormai fa bene da tanti anni. È cresciuto qui nel settore giovanile della Juve e ha fatto bene ovunque è andato. Ha un suo modo di giocare molto marcato e va avanti con le sue idee, che gli stanno dando grandi risultati".

Parlando dell'andamento della sua Juve, invece, Pirlo ha posto l'attenzione più sugli aspetti mentali che su quelli squisitamente numerici: "La continuità va cercata soprattutto nell’atteggiamento e nella concentrazione nell’affrontare tutte le partite allo stesso modo, sia in Champions sia in campionato. Quando hai l’atteggiamento giusto e lo spirito di voler fare la partita poi i risultati sono dalla tua parte. La squadra è cresciuta nella convinzione e nella ricerca del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo, cercando di recuperare la palla velocemente per poi avere la gestione del gioco. Dobbiamo migliorare sull’aspetto tecnico, sbagliamo troppo tecnicamente nel corso della partita e su questo dobbiamo lavorare ancora molto".

Pirlo ha confermato che al momento sono ancora out Chiellini e Demiral, soffermandosi infine sull'analisi di uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni: "È un campionato strano, ma come tutti gli altri campionati europei. Con il Covid e le partite ravvicinate si è un po' riequilibrato tutto, quindi bisogna affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Non ci sono più le squadre materasso, ci sono squadre forti che pensano a giocare e non solo a difendersi. Bisogna affrontarle tutte con una certa mentalità, altrimenti rischi di andare incontro a brutte sorprese".