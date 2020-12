Juventus, Pirlo: "Fiorentina ottima squadra, chiudiamo l'anno alla grande"

VERSO JUVENTUS-FIORENTINA

Andrea Pirlo chiede ai suoi concentrazione e determinazione anche per l'ultimo appuntamento del 2020, quello dello Stadium contro la Fiorentina: "Sono una squadra con ottime individualità, tanti buoni giocatori - ha detto alla vigilia del match a Juventus Tv - Sono in un momento un po' difficile e hanno da poco cambiato l'allenatore, però nel complesso sono un'ottima squadra e verranno qui per fare la loro partita, difendersi e cercare di ripartire. Noi dovremo stare attenti, è l'ultima partita del 2020 e dovremo chiudere nel migliore dei modi".

Sugli uomini più pericolosi che la sua squadra si troverà ad affrontare, Pirlo non ha molti dubbi: "Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic e un giocatore di grande classe come Ribery, dovremo stare attenti soprattutto a loro due".

L'ex centrocampista della Nazionale si troverà di fronte Cesare Prandelli, che è lo ha diretto da ct in alcune tappe importanti della sua carriera: "È un bravo allenatore, è bresciano come me, quindi lo conosco molto bene e mi fa molto piacere che sia tornato ad allenare in serie A, sono contento di rivederlo. Ho vissuto tanti bei momenti con lui. Abbiamo fatto un grandissimo Europeo, perdendo la finale contro la Spagna. È una persona veramente di cuore, che ho avuto il piacere di conoscere per parecchi anni. Abbiamo fatto anche un Mondiale, una Confederations Cup, quindi lo rivedo con grande piacere. Penso si merita qualcosa di più sul campo in questo momento".

Il tecnico spera di rivedere contro i gigliati lo stesso atteggiamento di Parma, aggressivo e feroce: "Eravamo arrabbiati per non aver vinto contro l’Atalanta e sapevamo fosse obbligatorio fare i tre punti. Abbiamo fatto un’ottima gara con grande spirito, grande voglia di imporre il nostro gioco dal primo all’ultimo minuto. Questa deve essere la nostra forza durante tutte le partite. Ferocia? È la stessa che abbiamo avuto contro il Torino nel secondo tempo, contro il Barcellona e anche contro l’Atalanta. È lo spirito che voglio e che sto chiedendo dall’inizio della stagione. Pian piano i risultati stanno arrivando. Se andiamo con questa testa è più facile avere in mano il pallino del gioco".

Al Tardini si è visto una sorta di 3-5-2 con tre centrali di ruolo, tutti però con caratteristiche differenti: "Sono giocatori diversi tra di loro che si interscambiano bene. Ramsey è più tecnico, McKennie è bravo negli inserimenti, mentre Rodrigo sa fare un po’ tutto. Anche nelle altre partite, con altri interpreti, abbiamo fatto un buon lavoro, ma essendo scaglionati diversamente durante la partita riusciamo ad avere una maggiore riaggressione dopo aver perso palla".

Infine, il punto sugli infortunati, con un paio di recuperi importanti in vista: "Dybala si è allenato con la squadra, un po’ a parte un po’ con il gruppo, e credo che domani possa venire con noi. Demiral anche sta un po’ meglio, Arthur invece non è a disposizione. La botta che ha preso contro l’Atalanta gli fa ancora male".