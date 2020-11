Pirlo: "Buona prestazione, ma le partite si vincono con i dettagli"

QUI JUVE

"Abbiamo fatto una bella partita, loro non hanno mai tirato in porta. Ma i campionati e le partite si vincono con i dettagli". Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato nel post partita il pareggio ottenuto contro una Lazio capace di rimontare i bianconeri in pieno recupero: " Non siamo riusciti a gestire la palla nel finale, quando è così capita di prendere gol".

Una Juventus che nonostante i 3 punti sfumati appare in crescita agli occhi del suo allenatore: "Se hai la mentalità giusta in campo riesci a fare una buona prestazione oggi i ragazzi lo hanno dimostrato. Peccato solo per il risultato, perché meritavano qualcosa di più. Ci serviva un po' più di cattiveria nel finale".

Pirlo si è soffermato anche sull'uscita di Cristiano Ronaldo e sulle difficoltà riscontrate dai suoi giocatori nell'ultimo periodo: "Ronaldo è un giocatore fondamentale, nel finale ha avuto un problema alla caviglia. Nel complesso della partita sul gioco siamo soddisfatti, stiamo lavorando per migliorare e mettere idee in campo. Purtroppo ogni partita ci mancano dei giocatori, ma questi non devono essere alibi. Giochiamo con i giocatori a disposizione, lavorando sulla nostra crescita".