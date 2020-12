Juventus, Pirlo: "Atteggiamento sbagliato dall'inizio, non possiamo permettercelo"

QUI JUVENTUS

La Juventus ha chiuso il 2020 con uno 0-3 interno contro la Fiorentina che ha completato una giornata negativa per i bianconeri dentro e fuori dal campo. "Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato - ha commentato Andrea Pirlo a fine partita -, colpa nostra fin dai primi passaggi. Quando entri così male poi finisci male come oggi e vai incontro a brutte figure. Le partite prima di Natale capita di avere testa alle vacanze e non possiamo permettercelo".

Qualche dubbio sull'arbitraggio: "L'espulsione di Cuadrado era giustissima, ma c'erano degli episodi favorevoli a noi che non commento perché tutti hanno visto". Passi indietro per la Juventus dopo l'ottima prestazione di Parma: "Dopo venti minuti eravamo sotto di un gol e di un uomo, difficile giudicare tatticamente la sfida. Siamo stati bravi a restare in partita e se sotto di un gol ci danno il rigore che c'era e la pareggi, la partita cambia. Al resto hanno pensato gli episodi".

La Juventus è sembrata fuori fase: "Le indicazioni le ho date, però poi in campo vanno i giocatori. Abbiamo regalato un gol e un uomo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non è bastato. Ora pensiamo a staccare un attimo, poi dobbiamo andare avanti nel nostro cammino e portare avanti il nostro progetto. Non sono preoccupato, a parte i primi minuti anche questa sera abbiamo reagito seppure in 10 soffrendo poco fino all'ultimo quarto d'ora. Gli episodi non ci sono girati a favore questa sera. Noi ci sentiamo forti, ma le milanesi ora sono avanti e hanno qualcosa in più. Al momento sono loro le favorite, noi siamo dietro e cercheremo di recuperare".

Al ritorno in campo sarà aperto anche il mercato dove la Juventus potrebbe intervenire: "Tutte le squadre dovranno capire se fare qualcosa. Ho già parlato con la società per valutare se aumentare e migliorare l'organico, ma c'è tempo e vedremo. Ora riposiamoci, poi a mente fredda vedremo cosa fare". Tra i peggiori capitan Bonucci: "Serata storta per lui, capita a tutti. Lui è il nostro capitano e abbiamo fiducia in lui. De Ligt sembra affaticato, valuteremo bene l'infortunio".

Nel pomeriggio la Juventus si è vista togliere il 3-0 contro il Napoli: "Noi non abbiamo alcun problema a rigiocare la partita. Spiace per le altre squadre che sono partite e hanno giocato senza giocatori colpiti dal Covid. La sentenza non mi sembra corretta nei confronti delle altre squadre, tutto qua".