Juventus, Paratici: "Sono molto tranquillo, rifarei tutto allo stesso modo"

Fabio Paratici torna sul caso Suarez, il giorno dopo la notifica dell'informazione di garanzia nei suoi confronti: "Il comunicato della Juventus chiarisce bene la posizione mia e quella del club, quindi sono molto tranquillo in questo senso", ha detto il CFO bianconero prima del derby col Torino. Paratici ha anche parlato della telefonata alla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, contattata in merito alla questione cittadinanza dell'uruguayano: "Sono amico suo da quando siamo ragazzi, siamo cresciuti insieme e siamo della stessa città. Anche lei ha già chiarito la questione e non ho nulla da aggiungere. Non credo sia inopportuno chiedere un'informazione a chi conosci da tanto tempo. Fare domande non è un reato. Mi ricomporterei assolutamente allo stesso modo".

Getty Images