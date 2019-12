Juventus, Paratici: "CR7 meritava il Pallone d'oro". Pjanic: "L'Inter è a un solo punto"

I PROTAGONISTI

"Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'oro, lo abbiamo sempre detto". Il ds della Juventus Fabio Paratici in occasione del Gran Galà AIC ha ribadito il pensiero sul premio internazionale: "In questi trofei le classifiche sono sempre opinabili". In campionato la Juventus è stata superata dall'Inter in testa alla classifica: "Non siamo preoccupati, è già capitato di non essere primi a dicembre". Stesso pensiero di Pjanic: "Siamo a un solo punto".

Paratici ha mostrato sicurezza: "E' un momento del campionato ed è già capitato in passato di non essere primi in questo periodo, poi però abbiamo vinto. Dybala? E' un gran giocatore, il nostro numeri 10 non a caso". Anche Pjanic, presente al Gran galà del calcio italiano, non sembra preoccupato dalla vetta perduta: "Non siamo nemmeno a metà stagione e abbiamo affrontato tanti avversari forti. L'Inter sta facendo altrettanto bene, ma siamo dietro di un punto non di dieci. Continueremo a provarle a vincere tutte, ma obiettivo dopo obiettivo l'importante sarà vincere gli scontri diretti. CR7 senza Pallone d'oro? Spiace per lui, non è abituato".

GASPERINI: "L'ATALANTA VUOLE RIPETERSI"

Al Gran galà del calcio italiano c'è tanta Atalanta, a partire da Gian Piero Gasperini: "E' il frutto di una stagione clamorosa, ma anche di quelle precedenti in un processo di crescita che ci ha portato qui. Siamo determinati e abbiamo grande ambizione perché vogliamo ripeterci". Sul suo futuro: "Sto molto bene a Bergamo, cerco di avere più successo possibile con l'Atalanta e di continuare così. Questo ambiente mi ha valorizzato al massimo, poi in futuro si vedrà".

INTER, AUSILIO: "NON ESISTE UN CASO LAUTARO"

L'Inter è in testa al campionato e il commento è arrivato dal ds Piero Ausilio: "Merito di tutti, dallo staff ai calciatori, vincere 12 partite su 14 è un risultato straordinario. Però guardiamo in basso coi piedi piantati per terra, senza presunzione e con la voglia di fare sempre meglio". Protagonista la coppia Lukaku-Lautaro: "Quando abbiamo programmato le cose abbiamo cercato di farlo al meglio. Noi pensavamo che questa coppia potesse fare bene e stanno ripagando gli sforzi. Possono ancora migliorare". La clausola dell'argentino è bassa: "Non esiste un problema Lautaro. L'Inter ha scelto lui e lui ha scelto l'Inter, nonostante avesse tantissime possibilità. I risultati ci stanno ripagando entrambi".