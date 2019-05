Juventus, non sarà Guardiola l'erede di Allegri: "Resto al City"

17/05/2019

La notizia del giorno è che Allegri e la Juventus hanno deciso di dirsi addio dopo cinque scudetti consecutivi, ma ora si apre il totomister: chi sarà il prossimo tecnico dei bianconeri? I nomi che si fanno sono molti, ma il sogno del presidente Andrea Agnelli è uno solo e si chiama Pep Guardiola . Lo spagnolo sarebbe l'allenatore perfetto per provare a vincere la Champions , ma lui allontana con grande decisione le voci che lo vorrebbero verso il trasferimento a Torino: "Quante volte ve lo devo dire? Non vado alla Juventus, non vado in Italia" ha detto.

"Sono felice qui, non vado da nessuna parte. L'anno prossimo sarò l'allenatore del Manchester City, l'ho detto tante volte" ha aggiunto Guardiola durante la conferenza stampa di vigilia della finale di FA Cup contro il Watford. “Sono soddisfatto di lavorare con questo club, con questi ragazzi. Oggi mi sento così, ma il calcio cambia molto. La prossima potrebbe essere una stagiona difficile, ma sarò il manager del Manchester City”, ha concluso il manager catalano chiudendo definitivamente la porta alla Vecchia Signora.

Difficile pensare che la Juve abbia chiuso con Allegri senza avere un asso nella manica, ma chi potrebbe essere il successore dell'allenatore toscano? In pole sembrava esserci Deschamps, ma il tecnico della Francia campione del mondo vorrebbe giocarsi l'Europeo 2020 prima di lasciare la panchina dei Blues. Un altro candidato forte è Pochettino, ma l'argentino, che lascerà il Tottenham a fine stagione, percepisce uno stipendio altissimo (circa 20 milioni l'anno) che peserebbe tantissimo sulle casse dei bianconeri. Un ritorno di Conte sembra da escludere, soprattutto vista l'intesa ormai raggiunta con l'Inter, le altre piste 'italiane' portano a Simone Inzaghi, un nome da "fari spenti" ma al momento piuttosto in rialzo, e Sinisa Mihajlovic, che però non sembra il profilo giusto per un salto di qualità e di sicuro non infiamma l'entusiasmo dei tifosi.

E Allegri dove andrà? Si prenderà un anno sabbatico o sbarcherà finalmente in Premier (sponda Chelsea o Tottenham)? Dopo tre giorni di incontri la decisione è finalmente arrivata, ma gli interrogativi sono ancora tantissimi.