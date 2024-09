La Juve Next Gen dorme in aeroporto: il volo è in ritardo di 11 ore

© X Mirko Nicolino

Fuori programma in aeroporto per la Juventus Next Gen. Reduce dall'1-1 di Trapani, la seconda squadra bianconera è stata costretta a dormire per terra nello scalo siciliano perché il volo, inizialmente in programma alle 23.15 di domenica e poi rinviato alle 2 di notte e ancora alle 7 di stamattina, è partito solo alle nove. La Juve Next Gen già giovedì tornerà in campo per il turno infrasettimanale: secondo quanto scrive TuttoJuve nel club bianconero c'è irritazione perché l'accaduto conferma la perplessità espressa a inizio stagione, una volta saputa la collocazione nel girone meridionale della Serie C con squadre molto lontane da raggiungere mentre, per esempio, le altre due U23, Milan e Atalanta, possono usufruire di aeroporti meglio collegati di quello di Caselle, rendendo ancor più difficile il calendario.