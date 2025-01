Juventus, un passo avanti e due indietro: Kolo Muani non risolve i problemi

Allo Stadium la squadra era riuscita a non cullarsi sul vantaggio acquisito, premere sull'acceleratore e chiudere la partita. Questa volta, contro un avversario chiaramente di caratura superiore, ha invece completamente mollato dopo averla sbloccata, disputando un secondo tempo da film horror, con zero grinta, zero cattiveria, zero occasioni create e zero tiri in porta. La differenza di condizione dettata dagli impegni europei è un alibi che regge fino a un certo punto, anche perché al contrario di qualche settimana fa i ricambi in panchina non mancavano.