Juventus: Morata torna tra i convocati della Spagna

Lo splendido inizio di stagione con la maglia della Juventus (6 gol tra campionato e Champions League, uno ogni 93' di gioco) non è passato inosservato nemmeno in Spagna e così il ct Luis Enrique ha deciso di convocare Alvaro Morata per l'amichevole contro l'Olanda e le sfide di Nations League contro Svizzera e Germania. L'ultima presenza con le Furie Rosse risale al 19 novembre 2019, un anno fa.

Getty Images