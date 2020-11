Juventus, Morata: "Mai giocato così tanto. Con CR7 ottimo rapporto"

JUVENTUS

L'avvio di stagione che definire super è poco e un futuro tutto ancora da scrivere. Ecco Alvaro Morata che, dal ritiro della Spagna, si confessa a "El Partidazo" su Cope e Radio Marca.“Era tanto tempo che non giocavo più di sei partite con più di 70 minuti in campo. Sicuramente sono maturato tardi, ma ho imparato da ogni tappa. Una finale di Champions Juventus-Atletico? Lo spero, anche se sarebbe meglio contro un’altra squadra perché contro l'Atletico è sempre difficile segnare”, ha detto l'attaccante bianconero. Sul rapporto con Cristiano Ronaldo racconta: "Ho sempre avuto un buon rapporto con lui”. lapresse

Sul suo ritorno in Nazionale, tanto voluto dal ct Luis Enrique aggiunge: "L’obiettivo di qualunque giocatore è tornare in Nazionale. Un calciatore lavora per cose come questa e soffre quando vede le partite in televisione. Una delle poche cose che mi mancano è vincere con la Spagna. È stato duro non esserci, soprattutto nell’anno dell’Europeo”.