Juventus, Thiago Motta: "Orgoglioso dei miei vista la situazione, contento di quanto fatto fin qui"

Per sopperire all'assenza di Vlahovic è stato schierato McKennie come una sorta di falso nove, una soluzione che non ha dato grandissimi risultati: "Oggi mi ha soddisfatto quello che ho visto, perché abbiamo affrontato una squadra non facile da affrontare in campo aperto. Per la prossima partita valuteremo, dipende anche da come staranno i ragazzi. Ci sono comunque alternative in squadra".