Juventus, Matuidi: "Dopo l'Ajax momento più buio, credevo di arrivare in finale"

08/06/2019

Il centrocampista francese ripercorre la stagione: "Ho giocato quasi tutte le partite in un club importante come questo, qualcosa vuole dire. E abbiamo confermato il titolo di campioni d'Italia". Nell'intervista a L'Equipe non può mancare un riferimento a Cristiano Ronaldo: "Ha voglia di arrivare sempre più in alto nonostante abbia vinto tutto, Cristiano lavora ancor più di Ibrahimovic. Non è contento quando perde, ve lo assicuro...".



Infine, Matuidi - in scadenza 2021 - non ha dubbi sul futuro: "Ho ancora un anno di contratto e un'opzione per un altro, sto bene alla Juventus".