Juventus, lunedì alle 15 la conferenza stampa di Di Maria in streaming su Sportmediaset.it

JUVENTUS

L'argentino si presenta: le prime parole bianconere in diretta sul nostro sito

Dopo il primo bagno di folla e il contatto con i tifosi di venerdì, Angel Di Maria è pronto a presentarsi ufficialmente ai media: lunedì 11 luglio alle ore 15 la conferenza stampa del Fideo con diretta streaming su Sportmediaset.it. Sarà l'occasione per capire emozioni e sensazioni dell'esterno argentino, arrivato alla Juventus dopo un lungo corteggiamento e richiesto con forza da Allegri per donare esperienza e qualità all'attacco bianconero. © juventus.com

Di Maria ha firmato un contratto annuale a 5.5 milioni di euro cui potrebbe aggiungersi un milione e mezzo di bonus legati alle sue presenze e al rendimento della squadra. Assieme a Chiesa, pronto a rientrare dall'infortunio, può assicurare una dose supplementare di assist in più a Vlahovic che il tecnico juventino aveva individuato come necessaria per far tornare la squadra ad altissimi livelli in Serie A e Champions League.