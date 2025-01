Juventus, Locatelli: "Determinante un mio errore, ma non sappiamo gestire le partite"

Come contro la Fiorentina nell'ultima di campionato, ma in precedenza anche contro Venezia, Lecce e in altre occasioni, alla Juventus è mancato il cinismo di chiudere la contesa quando in controllo del gioco e delle occasioni: "Dobbiamo fare un salto di qualità per diventare una squadra vincente. In Serie A abbiamo buttato via punti perché ci manca la capacità di gestirle e di cercare il secondo gol. Sicuramente fa parte di un percorso di crescita, ma alla Juventus non c'è tempo. Cresciamo con queste esperienze, ma ci dispiace perché ci credevamo ma il calcio è questo".