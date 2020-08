Juventus-Lione, la moviola: sbagliato concedere entrambi i rigori

JUVE-LIONE

Caso da moviola al 12' di Juventus-Lione: il tedesco Zwayer fischia un calcio di rigore per l'Olympique per un intervento in area bianconera e conferma la decisione anche dopo aver sentito il VAR. L'entrata più vistosa è quella di Bentancur su Aouar ma la scivolata dell'uruguaiano è regolare, sul pallone. Bernardeschi però da dietro col piede destro sfiora quello sinistro dell'avversario. "Contatto leggerissimo, Aouar non cade nemmeno subito. E c'era un fallo su Higuain a inizio azione" il parere di Graziano Cesari a Pressing Champions League.

Al 43' altro penalty, questa volta a favore della Juve: punizione di Pjanic che Depay prende in area con la mano, ma attaccata al corpo. Anche in questo caso Zwayer fischia subito, ammonendo pure l'attaccante del Lione, non venendo smentito dal VAR. Secondo Cesari: "C'è stata compensazione col rigore di prima: anche questo non c'era. Arbitri e VAR quasi imbarazzanti".