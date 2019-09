Juventus, lesione per Douglas Costa. Ok Higuain e Pjanic

CHAMPIONS

Il report medico regala due buone notizie alla Juventus ma anche una tegola: Douglas Costa non sarà a disposizione per l'Atletico Madrid (scenario già preventivato) ma l'infortunio riportato dal brasiliano è delicato, tanto che la lesione muscolare di medio grado alla coscia destra necessiterà di un secondo esame tra 15 giorni per definire meglio i tempi di recupero. Nessuna lesione, invece, per Pjanic, comunque destinato alla panchina in Champions League, mentre Higuain sarà a disposizione. CR7 scoppia a piangere: ""Mio padre non ha visto niente"

L'infortunio rimediato contro la Fiorentina, dunque, terrà fuori Douglas Costa per almeno venti giorni: il suo posto al Wanda Metropolitano verrà preso da Federico Bernardeschi. Niente da fare per Paulo Dybala, ancora una volta destinato alla panchina, visto che la botta rimediata da Higuain al Franchi non desta particolare preoccupazione tra i medici bianconeri.

Un dubbio in più per Sarri è invece a centrocampo: incassata la buona notizia sul problema accusato da Pjanic, il tecnico è comunque intenzionato a non rischiarlo dal primo minuto. Al posto del bosniaco dovrebbe giocare Rodrigo Bentancur. Infine, anche Adrien Rabiot si candida ad una maglia da titolare: il francese è in grande forma e proverà a 'rubare' una maglia a Matuidi o Khedira.