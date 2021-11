Juventus, lesione di medio grado all'adduttore per Danilo: fuori per circa 8 settimane

Brutte notizie per Danilo: gli esami a cui si è sottoposto il giocatore dopo l'infortunio patito contro la Lazio hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Come riporta il comunicato ufficiale della Juventus, il brasiliano starà fuori circa otto settimane e quindi tornerà in campo direttamente nel 2022: il 23 gennaio la sfida contro il Milan, obiettivo realistico per il rientro.

Getty Images