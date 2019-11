Juventus, lavoro personalizzato per Cristiano Ronaldo e De Ligt

Manca ancora l'allenamento di sabato, quello della vigilia, quello che sarà esaustivo e chiarirà - assieme alla conferenza di mister Sarri - la situazione. Ad oggi, però, per quanto ci si mantenga sempre lungo la linea dell'ottimismo, qualche dubbio circa la presenza di Cristiano Ronaldo contro il Milan vale la pena coltivarlo. E stessa cosa per quanto riguarda De Ligt. Questo perché nell'allenamento di questa mattina della Juve entrambi hanno svolto ancora un lavoro personalizzato: il portoghese per il fastidio muscolare avvertito in Champions contro la Lokomotiv Mosca, l'olandese per il problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Champions.

Per quanto importante, anche ai fini di classifica visto la vicinanza dell'Inter, va tenuto conto del fatto che la partita con il Milan precede la pausa per le nazionali e forzare, anche minimamente, il rientro potrebbe essere controproducente anche trattandosi di problemi di lieve entità. Oltretutto in una situazione come quella juventina, in cui le alternative per Sarri di certo non mancano. Sabato, in ogni caso, la risposta dai campi della Continassa.