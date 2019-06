Juventus, la presentazione di Sarri giovedì alle 11 all'Allianz Stadium

17/06/2019

Giovedì 20 giugno Maurizio Sarri entrerà per la prima volta all'Allianz Stadium da allenatore della Juventus. Il club bianconero ha fatto sapere infatti che il tecnico verrà presentato alle 11 in quello che sarà il suo stadio per i prossimi tre anni. Attesa per le parole dell'ex allenatore del Chelsea dopo i mugugni dei tifosi della Signora, freddi nei confronti del successore di Allegri, e la rabbia dei sostenitori del Napoli che si sono sentiti traditi dalla loro vecchia guida.