Juventus, Kulusevski incorona Pirlo: "Perfetto per noi, è fondamentale"

L'INTERVISTA

I tre punti a Kiev nell'esordio da allenatore in Champions League hanno riportato un po' di serenità alla Juventus e al suo tecnico esordiente Andrea Pirlo. Le critiche dopo il Crotone sono un ricordo, ma tra gli estimatori dell'allenatore c'è uno dei talenti più puri nella rosa bianconera, Dejan Kulusevski. "Pirlo per noi è fondamentale - ha commentato lo svedese -. Alla Juve si gioca se hai qualità, non per l'età, e Pirlo è perfetto per noi perché ti dà fiducia".

"In una squadra come la Juventus - ha continuato Kulusevski - giochi solo se dimostri qualcosa in allenamento e lo fai con qualità. In questo Pirlo è perfetto perché se lavori bene, sai che poi ti darà la possibilità di giocare. Per noi giovani è fondamentale un allenatore come lui".

"È bellissimo perché qua non si parla età, ed è così che deve essere. Qui non c'entra quanti anni hai e quello è importante. Se uno deve giocare, deve giocare. Quindi quello che ti posso dire e che ci aiutano davvero tanto in tutto cioè quando faccio delle domande mi rispondono sempre e mi aiutano quando sono in campo. E quando faccio qualcosa che non vogliono me lo dicono subito così poi posso migliorare la prossima volta. Mi aiutano davvero tanto sia il mister che tutto lo staff".