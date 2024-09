Juventus, Koopmeiners sarà l'arma in più per innescare Vlahovic

VERSO L'EMPOLI

L’olandese è pronto alla sua prima partita da titolare in bianconero, Motta ha due idee su come utilizzarlo

Quella di sabato contro l'Empoli sarà la prima vera partita di Teun Koopmeiners da giocatore della Juventus. Dopo aver assaggiato il campo dell'Allianz Stadium contro la Roma, l'olandese ha potuto lavorare con Thiago Motta e il gruppo rimasto alla Continassa durante la sosta per le nazionali. Un lasso di tempo necessario per assimilare il credo dell'allenatore italo-brasiliano e presentarsi da titolare alla ripresa del campionato.

Vedi anche juventus Koopmeiners si presenta: "Sono felice, volevo solo la Juventus" Dove schierarlo però? Le soluzioni pensate da Motta per il suo 4-2-3-1 dovrebbero essere due. La prima vede Koopmeiners al fianco di Thuram nella coppia di centrocampo, con Douglas Luiz treguartista. La seconda, invece, prevederebbe l'inserimento dell'ex Atalanta alle spalle di Vlahovic, con il brasiliano o Locatelli a prendere il suo posto davanti alla linea di difesa.

Con tante partite ravvicinate e l'aumento degli impegni in Champions League, comunque, ci saranno parecchie rotazioni, con il coinvolgimento anche dei vari Fagioli e McKennie per costruire la mediana pù adeguata a ogni occasione. Di sicuro Koopminers è l'uomo al centro del progetto tecnico, dal quale ci si attende la svolta e non solo per la cifra sborsata per portarlo a Torino.