Juventus, Khedira: "Tornerò più forte, c'è un trofeo da vincere"

Dopo una stagione conclusa con il quinto scudetto in bianconero ma tormentata dagli infortuni (meno di mille minuti giocati in stagione), la storia di Sami Khedira alla Juventus sembrava ai titoli di coda, soprattutto considerando che al tedesco resta soltanto un anno di contratto, ma il centrocampista classe 1987 ha voluto mandare un lungo messaggio d'amore alla Vecchia Signora.

"Una stagione molto dura per me!", si apre così il lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram da Khedira, che traccia un bilancio dell'annata appena conclusa a livello di squadra e personale: "Se da un lato sono ovviamente felice del nostro successo di squadra e del nono scudetto consecutivo, da dicembre in poi vivo un momento personalmente molto frustrante".

Il riferimento è all'intervento al ginocchio e alla ricaduta in Coppa Italia contro il Milan: "Due infortuni importanti mi hanno limitato a solo 18 partite in questa stagione - ha scritto il tedesco, che però non ha alcuna intenzione di mollare - Mi aspetto semplicemente molto di più da me stesso! Tuttavia, ogni volta che cadi devi alzarti di nuovo! Questo è stato il mio atteggiamento per tutti i miei 14 anni di carriera, durante la quale sono stato in grado di vincere 20 titoli in tre dei migliori campionati d'Europa".

"Credetemi, lavoro duro ogni giorno per tornare in campo il prima possibile e sono convinto che posso riacquisire la mia forza di un tempo" ha aggiunto Khedira, che nella seconda parte del post si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore alla Juve: "Tutti i bianconeri sanno anche che sono qui solo perché amo e rispetto profondamente questo grande club, i tifosi e l'impareggiabile patrimonio della Juve. Da quando sono arrivato qui 5 anni fa abbiamo raggiunto grandi traguardi e in questa stagione abbiamo ancora un trofeo da vincere! Continuerò a dare tutto quello che ho per recuperare a pieno dagli infortuni: non solo perché amo il calcio e questo club, ma credo anche che insieme possiamo continuare a scrivere la storia della Juventus".

Parole che fanno pensare che il tedesco giocherà a Torino anche nella prossima stagione.

