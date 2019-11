Juventus, John Elkann: "Aumento di capitale per il futuro"

LE PAROLE

Con l'aumento di capitale "abbiamo voluto dare alla Juventus le risorse necessarie affinché sia leader mondiale non solo oggi, ma anche domani". Lo ha affermato John Elkann in un incontro con i giornalisti in occasione dell'Investor Day per i primi dieci anni di Exor, la holding del gruppo Agnelli. Sulla Ferrari e lo scontro Leclerc-Vettel in Brasile: "Sono molto arrabbiato, conta solo il gioco di squadra e che vinca la Ferrari"

"Quanto successo ci ha fatto capire quanto sia importante la Ferrari. I piloti per quanto bravi non devono dimenticare che sono piloti Ferrari. È stata una stagione straordinaria per le pole position ma non sono state convertite in vittorie" ha concluso Elkann.