Vettel-Leclerc, ecco i team radio dopo l'incidente

FERRARI

Alta tensione in casa Ferrari con Vettel e Leclerc che si sono buttati fuori a cinque giri dalla fine del GP del Brasile. Un contatto che fa discutere e continuerà a farlo. C'è chi va a caccia del colpevole (Seb sembra l'indiziato) e chi pensa alle conseguenze che si potranno ripercuotere nel 2020. Sicuro si è persa la serenità tra i due piloti all'interno del team, rapporto che già durante l'anno è stato messo a dura prova dopo le incomprensioni di Monza, Singapore e Sochi. Botto Vettel-Leclerc: si buttano fuori









































































Ultime gallery Vedi tutte

In Brasile i due hanno "pensato bene" di risolverla in pista quando erano in lotta per la quarta posizione, mica la prima. Leclerc ha sorpassato Vettel in curva 1 con una grande staccata e il tedesco ha tentato il controsorpasso nel rettilineo verso la 4 grazie al DRS. Lì il contatto che ha provocato la foratura per entrambi con conseguente ritiro. Una dinamica difficile da interpretare, ma sembra che Seb abbia chiuso un po' troppo lo spazio a Charles.



Via radio la reazione è stata più o meno simile. Il tedesco è stato quello più duro: "Ho una foratura, cosa diavolo sta facendo Leclerc? Mi dispiace. Ho una foratura. Ma era proprio necessario? Che stronzata. È finita, non riesco a pilotare la macchina. Bel lavoro...”, Il monegasco, invece, ha subito alzato il braccio e poi ha imprecato: "Ma mio Dio. Che diavolo è successo. Ma dai".