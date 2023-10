Chiesa, zero certezze verso il Milan: il dolore resta, nuove analisi in vista

JUVENTUS

I bianconeri si avvicinano alla ripresa con diversi punti interrogativi: Allegri studia possibili alternative

Se Vlahovic corre verso il Milan, lo fa decisamente meno Federico Chiesa. E in casa Juventus c'è un pizzico di preoccupazione. La sfida di San Siro si preannuncia già come pesante, e Allegri rischia davvero di dovere fare a meno dell'ex Fiorentina. Il 25enne, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per dei problemi fisici, continua ad avere male alla coscia come rivela La Stampa: lunedì, al J Medical, il figlio d'arte verrà sottoposto a nuove analisi per capire il da farsi. Fortunatamente le lesioni sono già state escluse.

Vedi anche Calcio Repubblica: Fagioli e il vizio delle scommesse, Bonucci sapeva. Lo dicono le chat

Allegri aspetta notizie, ed è assai probabile che il tecnico toscano si porti dietro il dubbio in merito alla disponibilità di Chiesa fino alla vigilia del match con il Milan. Sul tavolo ci sono già dei possibili piani B: la certezza è che con i rossoneri non è ammessa la sconfitta per non allontanarsi troppo dalla vetta, adesso distante quattro lunghezze. Lato infortuni c'è attesa anche per capire meglio le condizioni di Danilo, il quale ha patito un infortunio alla coscia patito nel corso di Brasile-Venezuela: lunedì, dopo le analisi, la sentenza.