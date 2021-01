Juventus, Pirlo: "Con la Samp servirà pazienza. Ronaldo? Era il suo giorno libero"

VERSO SAMP-JUVE

Che squadra è la Sampdoria?

"Una buona squadra che viene da un ottimo periodo, e ha ottenuto anche risultati importanti. Sarà una partita difficile come tutte quelle contro Ranieri, un allenatore che stimo molto".

Sull'impatto di Fagioli in prima squadra.

"Portanova è andato via (direzione Genoa, ndr), abbiamo quindi pensato a lui per sostituirlo nella rosa. Fa parte della prima squadra ormai, anche se qualche volta potrà tornare a giocare con l'Under 23".

Sul progetto Primavera-Under23.

"I giovani per arrivare in prima squadra devono essere bravi, quello è l'importante! Mi sento spesso con Zauli e Bonatti, siamo contenti di portare avanti questo progetto in simbiosi con la prima squadra".

Sulla formazione.

"Oggi, a parte Dybala che sente ancora fitte al ginocchio, dovrebbero allenarsi tutti. Chiellini o De Ligt? Non abbiamo ancora deciso, inizia un tour de force e quindi tutti devono recuperare bene, chi starà meglio andrà in campo. Matthijs è stato fermo un po', l'altra sera ha giocato la prima partita e vediamo come avrà recuperato".

Su Chiesa.

"Sta bene, con la Spal è entrato bene e domani partirà dall'inizio".

Su McKennie.

"Siamo contenti di averlo a disposizione, è un ragazzo umile che vuole migliorare. Può farlo soprattutto a livello tecnico e sui movimenti del corpo. Ragazzo sano, sa che è solo all'inizio e non è ancora arrivato".

Come si attaccano le difese chiuse come quella della Samp?

"Bisogna avere pazienza, senza forzare le giocate, bisogna aprirli facendoli correre da una parte all'altra per poi trovare il giusto spazio per inserirsi. Sarà una partita difficile, cercheranno di fare densità. Ranieri tiene le linee molto strette, servirà pazienza".

Sul momento di Morata.

"È tranquillo. Stava bene, poi si era fatto male all'adduttore ma ora sta recuperando bene. Siamo riusciti a dargli un po' di riposo complice la Coppa Italia e domani sarà al top e giocherà titolare con Cristiano Ronaldo. Un ragazzo che vive di entusiasmo, sa che è importante per noi, sono convinto che continuerà ai suoi livelli."

Cristiano Ronaldo e il viaggio a Courmayeur.

"Era il suo giorno libero, nella vita privata ognuno è libero di fare ciò che vuole e prendersi le responsabilità da liberi cittadini".

Sullo scontro Ibra-Lukaku.

"Cose successe ad altre squadre, non commento".