Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur? Violata la zona arancione

VERSO UNA MULTA

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Pirlo per la partita di Coppa Italia contro la Spal e ne ha approfittato per passare una notte fuori casa con la fidanzata Georgina Rodriguez per festeggiare il suo 27esimo compleanno. Una storia Instagram, poi rimossa, però tradisce i due che hanno festeggiato in un hotel di Courmayeur (ufficialmente chiuso) violando le norme anti-Covid: sia Piemonte che Valle d'Aosta sono in zona arancione e quindi gli spostamenti fuori regione non sono consentiti a meno di motivi di lavoro o seconde case.

Oltre al soggiorno in hotel, come riporta La Stampa la coppia ha fatto un giro in motoslitta nella zona della val Vény. CR7 e Georgina non avrebbero ancora ricevuto multe ma è probabile che la sanzione, di 400 euro, arrivi nei prossimi giorni.