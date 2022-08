Juventus, il gol su punizione mancava da più di due anni

Dove eravamo rimasti? Il gol di Vlahovic su calcio di punizione ha risvegliato un antico mestiere in casa Juventus, che dai tempi di Platini è stato tramandato come un gene. A interrompere la tradizione, dopo decenni di medaglie d’oro nella specialità, era stato Cristiano Ronaldo (che pure in carriera ne ha messe in rete 56): in tre anni alla Juve, in cui ha monopolizzato i calci da fermo, il portoghese ha segnato infatti soltanto una volta, nel derby del 4 luglio 2020. Da allora in poi, e sono passati più di due anni, Juve mai più in gol su punizione in campionato fino alla perla di Vlahovic. Solo Cuadrado c’era riuscito lo scorso gennaio, ma in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro la Sampdoria.