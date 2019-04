Juventus-Fiorentina, Curva Sud bianconera protesta: striscioni a testa in giù

20/04/2019

Nella Curva Sud della Juventus è andata in scena una protesta contro la squadra: in occasione del match contro la Fiorentina allo Stadium gli striscioni dei Drughi sono stati appesi a testa in giù. La motivazione è da trovare nel comportamento dei giocatori bianconeri dopo il ko interno contro l'Ajax che ha portato all'eliminazione dalla Champions League: la Curva Sud è rimasta delusa dal mancato saluto dopo il 90'.