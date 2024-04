Azzanna e difendi, lo spartito Juve torna a galla al momento giusto

l'analisi

Primo tempo a giri altissimi, ripresa fin troppo sonnecchiante: ma la difesa segna e non prende gol, così la Champions viene blindata

Massimiliano Allegri, forse inconsciamente, ha dipinto nel miglior modo la vittoria sulla Fiorentina parlando nel dopo-partita: "Lavoriamo per migliorare, per cercare di dare un gioco migliore, ma in questo momento della stagione credo che l'obiettivo principale sia il risultato". Perché la Juventus bifronte, intensa e in alcuni casi perfino bella nel primo tempo e decisamente troppo arroccata e rinunciataria nella ripresa, alla fine ha dimostrato che è in questo spartito che si trova a suo agio: azzannare il match il prima possibile e poi puntare a non prestare il fianco all'avversario, non disdegnando qualche folata offensiva in ripartenza.

Dalle sue parole si percepisce che, oltre alle consuete (ma genuine) parole sui "complimenti da fare ai ragazzi", il tecnico bianconero non pensi sia il momento giusto e non sia la rosa adatta per andare oltre, come quando gli si fa notare quella sorta di ansia finale nell'anestetizzare definitivamente la partita rischiando di portare la Fiorentina a trovare il pari: "Potevamo gestire meglio la palla nel finale ma una cosa è se la gestisce uno di 30 anni, un'altra se la gestisce uno di 18. Stiamo facendo un percorso con tanti ragazzi giovani".

Le note positive vengono dal ritorno della vittoria anche in campionato, dopo quella contro la Lazio in Coppa Italia, e dai punti presi su Bologna e Atalanta, oro colato in chiave qualificazione Champions. Ma va sottolineata pure la ritrovata solidità della difesa, che si è dovuta aggrappare a uno straordinario Szczesny anche se, a onor del vero, oltre alla straordinaria parata su Nico Gonzalez è stato sostanzialmente inoperoso nel resto del match.

Dalla difesa alla difesa, undicesimo gol segnato dai difensori (solo l'Inter, 16, ha fatto meglio in Italia) con in particolare Gatti che ha trovato la quarta rete stagionale, tra l'altro tutte quante importanti. Decisivo ieri, così come contro Monza e Napoli, prezioso nell'aprire il derby di andata contro il Torino. A proposito di granata, sabato la Juve è attesa proprio dai cugini...

