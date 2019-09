Juventus, fatturato da quasi mezzo miliardo: è l'effetto Ronaldo

IL DATO

Nell'anno zero della Juve post-Calciopoli, immediatamente prima dell'incredibile serie di otto scudetti consecutivi, Andrea Agnelli tuonò all'assemblea degli azionisti rivelando che la società aveva appena chiuso con il peggior bilancio della storia. Era il 2010-11 e al di là del passivo di 95 milioni, c'era un fatturato da 172 che rivelava quanto i bianconeri fossero lontanissimi dall'élite d'Europa. Oggi i numeri dicono che la Juve vale mezzo miliardo di euro.

Dallo stesso documento in cui sono emersi due dati relativamente allarmanti, cioè i 40 milioni di rosso e un indebitamento complessivo di 464 milioni , viene fuori anche, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, che i ricavi lordi sono pari a 621 milioni e al netto delle plusvalenze, il fatturato sale dai 411 milioni del 2017/18 ai 495 del 2018/19.

Il documento in questione è il bilancio della controllante Exor ed è chiaro che il dato pone ormai la Juventus tra le grandi del calcio mondiale, anche sul piano economico e non solo sportivo. L'arrivo di Cristiano Ronaldo è stato conseguenza e causa di questo salto: il club ha deciso di investire e sta raccogliendo i primi frutti, con merchandising raddoppiato. Ora non resta che la Champions...