Juve, conti in rosso di 40 milioni nel 2018-2019

NUMERI ALLA MANO

Conti in rosso in casa Juve nel 2018-2019. Stando a Calcio e Finanza, secondo quanto emerge dai bilanci di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann cui fa capo il 63,77% della società bianconera, il club avrebbe chiuso il semestre gennaio-giugno 2019 con una perdita di 47 milioni di euro. Considerato che nel primo primo semestre del 2018 la Juve ha fatto segnare un utile netto di 7,7 milioni, si può immaginare che il bilancio bianconero al 30 giugno 2019 possa chiudersi con un passivo intorno ai 40 milioni. Una cifra che va presa con le pinze, ma che comunque rappresenterebbe un indicatore su quello che potrebbe essere il risultato del club.

Ad ogni modo, per avere certezze, occorrerà attendere il prossimo 19 settembre, quando si riunirà il Consiglio di Amministrazione per approvare il bilancio al 30 giugno 2019. In quell'occasione si conosceranno con esattezza l'impatto economico dell'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo e i numeri del bilancio della stagione 2018-2019 del club bianconero.