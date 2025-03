Juventus, Exor chiude i rubinetti: in estate un big sarà sacrificato

Il che tradotto vuol dire che in estate almeno uno dei big della rosa verrà sacrificato sull'altare del mercato. Alla Juve serve una cessione illustre, per rinforzare la rosa ma anche per far respirare il bilancio, e servirà soprattutto se al buco di 25 milioni di euro per il mancato raggiungimento degli ottavi di Champions, ai 70 milioni già impegnati per i riscatti e ai 15 spesi per l'esonero di Thiago Motta, si dovessero sommare i mancati ricavi della prossima edizione della coppa europea più prestigiosa.