Juventus, escluse lesioni e fratture alla caviglia per Danilo: out due settimane

JUVENTUS

Il difensore si è infortunato nel secondo tempo della partita di Verona

© Getty Images Il capitano della Juventus Danilo è stato sottoposto in mattinata a esami strumentali presso il J|Medical dopo il problema alla caviglia sinistra accusato nel secondo tempo della trasferta di Verona. Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture. Il calciatore - come riferisce il club bianconero - ha iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Resterà fuori 10-15 giorni.

Danilo, al rientro dopo la squalifica, si è infortunato dopo uno stacco aereo ed è rimasto in campo fino all'ultimo ma è uscito dal campo visibilmente dolorante. Il brasiliano salterà sicuramente la sfida casalinga contro il Frosinone, in programma domenica 25 alle 12.30, ed è in dubbio per la trasferta del Maradona contro il Napoli, in programma domenica 3 marzo alle 20.45.