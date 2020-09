Juventus, Elkann: "Obiettivo decimo scudetto di fila, Pirlo sa come si vince"

JUVENTUS

John Elkann ha le idee chiare sugli obiettivi della Juventus per la prossima stagione: "Quando si vincono nove Scudetti di fila, il decimo è quello a cui tutti noi juventini puntiamo - ha detto il presidente e amministratore delegato di Exor ai microfoni di Sky Sport - È un obiettivo importante e difficile, ma in panchina abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere".

Elkann è intervenuto a Firenze, in occasione della festa per i 1000 GP della Ferrari in Formula 1, traguardo che verrà tagliato domenica al Mugello. È stata dunque l'occasione per riflettere anche sui problemi della Rossa, reduce da una stagione fin qui largamente al di sotto delle aspettative: "La Ferrari è una passione indescrivibile e 1000 Gran Premi è un traguardo che nessuno ha raggiunto - ha detto il presidente del Cavallino - La Ferrari però non è solo passato, è anche futuro e noi siamo fiduciosi. Quando c'è una lunga storia come la nostra ci sono momenti belli e difficili e questo è un momento difficile, un momento di dolore. È però importante ripartire e andare oltre. Su questo siamo impegnati. Auspici per il futuro? Rivivere un periodo magico come quello di Schumacher".