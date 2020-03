Juventus, Douglas Costa: "Sapevamo di dover rivedere gli stipendi"

EFFETTO CORONAVIRUS

Douglas Costa è tra i giocatori della Juventus rientrati nel Paese di appartenenza in attesa che termini l'emergenza coronavirus in Italia: "Ho parlato con Chiellini, ha detto che se andrà tutto bene dovremmo ritrovarci tutti verso il 15 o il 20 aprile". L'esterno ha poi commentato il taglio degli stipendi deciso in accordo con il club: "Ne abbiamo parlato tutti e sapevamo che la situazione avrebbe influito sui nostri guadagni".

L'analisi di Douglas Costa a Esporte Interativo è molto lucida: "Quando chiedi soldi ad un calciatore, si lamenta. Ma è una cosa che adesso riguarda tutti e non può essere criticata la Juve, non è mica responsabile della pandemia. Nessuno sapeva sarebbe successo e ogni sport, non solo il calcio, andava fermato".

Su come finirà la stagione: "Non si capisce ancora come andrà, è possibile che venga assegnato lo scudetto alla prima in classifica oppure si cercherà di terminare il campionato".