Juventus, Douglas Costa punge Marotta: "Non erano chiuse bene le porte"

Dopo settimane di polemiche, ipotesi e botta e risposta, Juventus-Inter si è giocata a porte chiuse e dopo la vittoria per 2-0 dei bianconeri, che può valere una fetta di scudetto, Douglas Costa non ha risparmiato qualche frecciatina agli avversari, in particolare all'ex Beppe Marotta. L'esterno ha postato una foto dei festeggiamenti della squadra negli spogliatoi con la didascalia "L'unione fa la forza" e un tifoso l'ha commentata ironicamente scrivendo: "Attenti alle distanze! Altrimenti Marotta chiede la vittoria a tavolino". Douglas Costa, alludendo alla posizione dell'ad Inter di giocare le partite di Serie A a porte chiuse, ha scritto: "Non erano chiuse bene le porte.. oppure la prossima volta si gioca a luci spente".