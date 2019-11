Juventus: dopo Bergamo ko Douglas Costa, De Ligt e Bernardeschi

INFERMERIA BIANCONERA

Il giorno dopo la sofferta vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, la Juve fa i conti con gli infortuni e c'è poco da sorridere per Sarri. Come informa il sito ufficiale bianconero, in seguito a accertamenti diagnostici effettuati presso il J Medical "è emerso che Matthjis De Ligt ha subito una lussazione della spalla destra e ha effettuato terapie e recupero". Stesso trattamento "anche per Federico Bernardeschi, che ha subito un trauma all’emitorace destro. Douglas Costa ha invece subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo. I tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni.

Se per De Ligt e Bernardeschi non vengono specificati i tempi di recupero, per Douglas Costa si parla di due settimane di recupero. Tutto sommato un tempo relativamente contenuto, ma la preoccupazione maggiore arriva dalla fragilità muscolare dell'esterno bianconero che quest'anno sembra non trovare pace. In ogni caso tutti e tre salteranno la sfida di Champions di martedì sera, quando all'Allianz Stadium la Juve (già qualificata) si giocherà il primo posto nel girone contro l’Atletico Madrid.

Nella seduta di stamami, come di consueto la squadra è stata divisa in due gruppi: scarico per chi è sceso in campo contro l'Atlanta e lavoro per il resto della squadra. Cristiano Ronaldo ha effettuato la seduta completa di allenamento, mentre Adrien Rabiot e Alex Sandro hanno effettuato lavoro differenziato in campo.