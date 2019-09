Juventus, Danilo e De Sciglio tornano dopo la sosta

Due cattive notizie per Maurizio Sarri: sia Mattia De Sciglio che Danilo non torneranno a disposizione prima di metà ottobre. L'esito degli esami effettuati dalla Juventus hanno dimostrato che l'italiano non è ancora completamente guarito dall'infortunio rimediato contro il Napoli mentre il brasiliano ha rimediato a Brescia una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.